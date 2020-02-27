Hafif ticari araç 5 metreden düştü: 4 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi'nde meydana geldi. Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Burhan Karan'ın (22) kullandığı 42 AT 529 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye yuvarlandı. Kazada sürücü Burhan Karan ile araçta bulunan Kürşat Ceylan (21), Mert Kaya (18) ve Bertan Akyüz (18) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.