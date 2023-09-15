Hadsiz Youtuber’a hâkimden ayar

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Sosyal medyada ‘Lucifer Michealson’ adıyla tanınan Youtuber Kaan Alkan, dolandırıcılık iddiasıyla İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Duruşmaya ‘dolandırıcılık’ suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Kaan Alkan katıldı. Müşteki Maria Shirley Danieli ise duruşmaya gelmedi.

‘BEN SENİ TANIMIYORUM’

Savunmasına başlamadan önce salonda bulunan basın mensuplarının çıkarılmasını isteyen Alkan ile hâkim arasında ilginç diyalog yaşandı.

- Alkan: Basın burada olmak zorunda mı?

- Hâkim: Neden?

- Alkan: Tanınan biriyim. Sosyal medyada yanlış aktarılabiliyor. Bu yüzden basının dışarı alınmasını isterim.

- Hâkim: Ben seni tanımıyorum. Basının dışarı çıkarılmasına gerek yok.

- Alkan: Beni tanıyacaksınız. Tüm dünya tanıyacak.

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Kaan Alkan’ın YouTube hesabında yaklaşık 739 bin abonesi bulunuyor.