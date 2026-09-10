Hadsiz turiste ‘L tipi tatil’

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Kerr, tartışma sonrası lobide asılı Türk bayrağına tükürdü. Otel çalışanları tarafından yakalanan Kerr, ihbar üzerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tercüman aracılığıyla ifadesi alınan Stephen Kerr, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Kerr, işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından ‘devletin egemenlik alametlerini aşağılama’ suçundan tutuklanıp Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.