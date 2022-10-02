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Hadrianopolis Antik Kenti'nde yeni mozaikler bulundu: Dikkat çekici figürler...

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#Karabük#Eskipazar#Hadrianopolis Antik Kenti
Hadrianopolis Antik Kentinde yeni mozaikler bulundu: Dikkat çekici figürler...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 11:06

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde süren kazı çalışmalarında M.S. 4 ve 5'nci yüzyıla tarihlenen mozaikler bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Meyve sepeti sanki natürmort bir tablo gibi işlenmiş. Bu özelliği ile Hadrianopolis'e, mozaik koleksiyonuna önemli bir sahne daha eklenmiş olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde 2003 yılında başlatılan kazı çalışmaları, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında sürdürülüyor. Bölgede 'Sondaj-2' olarak adlandırılan yapının zemininde sülün, ördek, tavuk, meyve sepeti, tavus kuşu gibi figürlerin yer aldığı mozaikler bulundu.

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'SANKİ NATÜRMORT BİR TABLO GİBİ İŞLENMİŞ'

Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, "Bir oda tespit ettik. Odanın zemininin de mozaikler ile süslü olduğunu gördük. Mozaikler gerçekten çok ilginç figür ve sahneler içermekte. Mozaiklerin tarihine baktığımız zaman, M.S. 4 ve 5'nci yüzyılla tarihleniyor. Burada daha önce tespit edilen mozaiklerden, daha erken özellikler gösterdiğini söyleyebiliriz. Mozaiklerde özellikle kuş figürleri dikkat çekici. Bir amfora var, bir de daha önce görmediğimiz tarzda yapılmış bir meyve sepeti var. Meyve sepetinin üzerinde armut ve üzümler işlenmiş, yanına da nar eklenmiş. Meyve sepeti sanki natürmort bir tablo gibi işlenmiş. Bu özelliği ile Hadrianopolis'e, mozaik koleksiyonuna önemli bir sahne daha eklenmiş olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Hadrianopolis Antik Kentinde yeni mozaikler bulundu: Dikkat çekici figürler...

Doç. Dr. Çelikbaş, yapının fonksiyonunun kazıların devamında belli olacağını belirterek, "Yapının henüz ne fonksiyona sahip olduğunu tam olarak söylememiz mümkün değil. Çünkü kazıların başındayız. İlerleyen dönemlerde, kazılar ilerledikçe fonksiyonunu tespit edeceğiz" diye konuştu.

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#Karabük#Eskipazar#Hadrianopolis Antik Kenti

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