Hadrianapolis’ten tarih çıktı

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Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda; mezarlardan Nehir Tanrısı betimi yer alan sikke ile arbalet tipinde fibula, günyüzüne çıkarıldı. Sikkenin 2’nci yüzyıla, fibulanın da 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, bulunan sikkenin üzerinde yazan ‘Kezios’ yazısının bu zamana kadar literatürde olmadığını ve bu bilginin tarih açısından çok değerli olduğunu söyledi.