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Hadrianapolis’ten tarih çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Karabük#Eskipazar#Hadrianapolis
Hadrianapolis’ten tarih çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2024 07:00

Karabük Eskipazar’a bağlı Budaklar köyünde MÖ 1’inci yüzyılda kurulduğu ve MS 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianapolis Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

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Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülen çalışmalarda; mezarlardan Nehir Tanrısı betimi yer alan sikke ile arbalet tipinde fibula, günyüzüne çıkarıldı. Sikkenin 2’nci yüzyıla, fibulanın da 5’inci yüzyıla ait olduğu düşünülüyor.

Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, bulunan sikkenin üzerinde yazan ‘Kezios’ yazısının bu zamana kadar literatürde olmadığını ve bu bilginin tarih açısından çok değerli olduğunu söyledi.

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#Karabük#Eskipazar#Hadrianapolis

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