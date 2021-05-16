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Gündem
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 16.05.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Hadımköy'de panik! Otomobil alev aldı...

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Hadımköy'de panik! Otomobil alev aldı...

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil alev alırken 2 kişi yaralandı. Sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hadımköy'de sürücüsünün bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybettiği otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi. Akaryakıt pompasına çarpan otomobil alev alırken 2 kişi yaralandı. Sevk edilen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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