Hadımköy bağlantı yolunda trafik kapalı! Binlerce insan araçlarında mahsur... '20 saattir bekliyoruz'

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İstanbul Hadımköy'de kar sebebi ile dün gece trafik tam anlamıyla durdu. Yolda olan vatandaşlar ise geceyi arabasında geçirdi. CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, o noktada saatlerdir bekleyenlerle konuştu.

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlarda yollarda araçlarında mahsur kalmış durumdalar. Avrupa otoyolu Hadımköy bağlantı noktasında araç kuyruğu oluştu. Yüzlerce binlerce ara var bu noktada. Vatandaşlar evlerine gitmeye çalışıyorlar. Dün akşamdan itibaren. Neredeyse 20 saati aşkın bir süredir vatandaşlar bu noktada bekleyişlerine devam ediyor.

Yolda mahsur kalan bir vatandaş, "Ben yaklaşık 22 saatten beri buradayım. Çalışıyordum. Haramidere'den Beylikdüzü'ne kadar 10 saatte gelebildik. 10 saatten sonrası da buraya kadar gelebildik. Bahçeşehir'de oturuyorum ama gidemiyoruz. Açılacak gibi de değil. 3-4 saat daha sürecek diyorlar."

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Mahsur kalan başka bir vatandaş ise, "18 saattir evime gidemiyorum. Normalde 15 dakikada giderdim." dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Akşam 8'den beri buradayız. Geceyi zaten arabada geçirdik. Yapacak bir şey yok k i. Allah'tan yanımızda su ve bisküvi vardı. Yaşananlar ortada. Tuzlama yapılıyordu. 5 dakika sonra daha kötü oluyordu." dedi.

KALP KRİZİ GEÇİREN HASTA İÇİN ASKERİ HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Arnavutköy'de kalp krizi geçiren hastayı askeri helikopterle sevk ettiler. O anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün gece saatlerinde kalp krizi geçiren 37 yaşındaki Orhan Kaya Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Saat 10.00 sıralarında hasta askeri helikopterle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

UMKE EKİPLERİ, KANSER HASTASI YAŞLI AMCAYA BÖYLE ULAŞTI

Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), kanser hastası yaşlı amcaya 4x4 ambulanslarla karlı yolları aşarak ulaştı. Sağlık Bakanlığı UMKE ve 112 acil sağlık hizmetleri personeli, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını gün boyu aralıksız sürdürdü.

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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nden 112 acil çağrı merkezine yapılan aramada akciğer kanseri hastası yaşlı adamın solunum sıkıntısı ve yoğun ağrı şikayetleri bildirildi. Yaşlı adama ulaşmak için harekete geçen 112 ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, UMKE ekiplerinden yardım istendi. UMKE ekiplerinin 4x4 ambulansı ile yaklaşık 1 saatlik mücadelesiyle tamamen karla kaplanan yollar aşılarak yaşlı amcanın adresine ulaşıldı. Hastayı muayene eden ekipler, solunum sıkıntısı gidererek yarasına pansuman yaptı. Hastanın pandemi nedeniyle hastaneye gitmek istememesi ekipler evden ayrılarak kar mesaisini sürdürdü.

DİYALİZ HASTASINA 14 SAATLİK KURTARMA OPERASYONU

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Zonguldak'ta diyaliz hastası için bir metreyi aşan zorlu arazi koşullarında mücadele veren sağlık ekipleri, 14 saatlik kurtarma operasyonunun ardından hastaya ulaştı. Araçların ilerleyemediği bölgede paletli ambulans devreye girdi. Hasta evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KARA SAPLANAN ARAÇLARI JANDARMA VE VATANDAŞLAR KURTARDI

Düzce Yığılca ilçesi karayolunda kara saplanan araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Düzce’nin Yığılca ilçesi Yığılca Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Hasanlar Barajı istikametinde bir araç kara saplandı. İki kişinin bulunduğu araç jandarma ve vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

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HAMİLE KADININ DOĞUMU EVDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başakşehir'de hamile kadının acil çağrısı üzerine adrese giden 112 sağlık ekipleri, kar nedeniyle hastaneye yetişemeyeceklerini anlayınca doğumu evde gerçekleştirdi. Doğumun gerçekleşmesi ardından bu kez de yeni doğan erkek bebek ve ailesini hastaneye götürmek için mücadeleye başladı. Yoğun kar yağışı ve yolda kalan araçların oluşturduğu trafik sebebiyle büyük çaba sarf eden sağlık ekipleri uzun uğraşlar sonucunda anne, baba ve bebeği Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Zor şartlarda görev yapan acil sağlık personelleri Kadir Önlü, Sait Seyitoğlu ve Ayetullah Özkan anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaştırmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

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3 BİN KİŞİ GECEYİ AVM'DE GEÇİRDİ

İstanbul'da yaşanan kar esaretine kimisi yolda kimisi ise AVM'de yakalandı. O sırada Başakşehir İkitelli'deki Mall of İstanbul'da bulunan çok sayıda vatandaş içeride mahsur kaldı. Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM'de misafir edildi.

Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi. Kızılay'ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark da doldu ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.

HARAMİDERE'DE TERK EDİLEN ARAÇLARLA DOLDU

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Kar nedeniyle hareket edemeyen sürücüler otomobillerini bırakarak evlerine toplu taşıma araçlarıyla döndü. Günün aydınlanmasıyla beraber yollardaki manzara gün yüzüne çıktı. Haramidere'de terk edilen araçlar havadan görüntülendi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücü İbrahim Şahin, "Beylikdüzünden Esenyurt’a kadar yürüdüm. Arabayı çıkarmak için temizliyoruz. Herhalde 1 kaç saate çıkar. Yandaki araçlar çıkarsa biz de çıkabiliriz" dedi.

İSTANBUL’A GİDEMEYEN YOLCULAR SAATLERDİR BOLU’DAKİ TESİSLERDE BEKLETİLİYOR

İstanbul’da kar yağışı sebebiyle Bolu’dan geçişlerine izin verilmeyen yolcu otobüslerindeki vatandaşlar dinlenme tesislerinde yolun yeniden açılmasını bekliyor. Trabzon'dan İstanbul’a giden Sinan Rizelioğlu, “Kadir Topbaş zamanında bu yollar açıldı. İmamoğlu zamanında niye açılmıyor. Güya çalışma yapmışlar. Bu nasıl çalışma. 6 saattir bekliyoruz. Çoluk çocuk perişan olduk. İstanbul böyle bir şey görmedi. 20 senede bir insanları böyle mağdur ediyorlar. İlk defa böyle bir şeyler karşılaşıyorum. Ne zaman hareket edeceğiz bilmiyoruz” dedi.

Otobüs şoförü Ahmet Kaya ise "Saat 05.00’te yola çıktık. 17 saattir yoldayız. Kimseye kabahat bulmayalım. Devlet büyüklerimiz uyardı. Yola çıkmayın dediler. Hala yola çıkıyoruz. O zaman şikayet etmeyelim. Sadece acil işi olanlar gitsin. 10 araç yerine 1 araç gitsin. 5 saattir bekliyoruz” diye konuştu.

SİVAS TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK YERİ OLDU, KANYONDA BUZ SARKITLARI OLUŞTU

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyü, dün gece ölçülen eksi 30.9 derece ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu, kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

Öte yandan, Gürün ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Kanyonda dev buz sarkıtları oluştu. Yaz aylarında güzelliğiyle görenlerin beğenisini kazanan Şuğul Kanyonunda şimdilerde de kartpostallık görüntüler oluştu.