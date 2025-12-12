×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hademe, 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakla yaraladı

Güncelleme Tarihi:

#Kavga#Öğrenci#Yaralama
Hademe, 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakla yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 15:57

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulda hademe ile öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çıkaran hademe, 6 yaşındaki Efecan B.'yi bıçakla yaraladı.

Haberin Devamı

Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınPazar alışverişi için yürüyen kadın hastanelik oldu Oğlundan belediyeye tepki: Yıllardır kimse müdahale etmiyorPazar alışverişi için yürüyen kadın hastanelik oldu! Oğlundan belediyeye tepki: Yıllardır kimse müdahale etmiyorHaberi görüntüle

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hademe, 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakla yaraladı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kavga#Öğrenci#Yaralama

BAKMADAN GEÇME!