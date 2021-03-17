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Gündem
Mesut IŞIK/ DHA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hacze giden avukatı ev sahibi katletti

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Hacze giden avukatı ev sahibi katletti

KOCAELİ’nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak’taki Y.Y.’ye ait eve dün avukat Ersin Arslan ve icra memurları hacze gitti. Memurlara haczi yaptırmak istemeyen ev sahibi Y.Y., belinden çıkardığı tabancayla avukat Ersin Arslan’a ateş etti. Arslan kanlar içinde yere yığıldı.

Karnından yaralanan Arslan, hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan Y.Y. gözaltına alındı. 26 yaşındaki Arslan’ın bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

BAKAN GÜL SALDIRIYI KINADI

Saldırıyı kınayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan “Avukat Ersin Arslan’ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim” dedi. İstanbul Barosu da meslektaşlarına yönelik saldırının hukuki olarak takipçisi olacaklarını duyurdu.

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