Hacze giden avukatı ev sahibi katletti

Karnından yaralanan Arslan, hastanede yaşamını yitirdi. Saldırgan Y.Y. gözaltına alındı. 26 yaşındaki Arslan’ın bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi.

BAKAN GÜL SALDIRIYI KINADI

Saldırıyı kınayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter’dan “Avukat Ersin Arslan’ın, haciz işlemi esnasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Ersin Arslan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm avukat meslektaşlarımıza başsağlığı dilerim” dedi. İstanbul Barosu da meslektaşlarına yönelik saldırının hukuki olarak takipçisi olacaklarını duyurdu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara