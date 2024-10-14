Hack’lenen robot süpürge küfür edip köpek kovaladı

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ABD’nin Minnesota kentinde yaşayan Daniel Swenson, bir gün televizyon izlerken robot süpürgesinin arıza vermeye başladığını söyledi. Tuhaf sesler çıkaran cihaza bir yabancının bağlandığını kısa süre içinde fark ettiğini söyleyen Swenson, sonrasında süpürgenin hoparlörlerinden siyahları hedef alan ırkçı küfürler duyduğunu aktardı. Cihazdan gelen sesin bir çocuk ya da bir ergene ait olduğunu belirten Swenson, hackerların kamera ve mikrofona erişebilmesinin özellikle çocuklarının mahremiyeti açısından büyük bir sorun olduğunun da altını çizdi.

GÜNCELLEME GELECEK

Amerikan ABC kanalı, benzer olayların ülke çapında görüldüğünü aktardı. Mayıs ayında Los Angeles’ta hack’lenen süpürgenin evdeki köpeği kovaladığı ve bu esnada küfürler savurduğu bildirildi. Aynı ay Teksas’ın El Paso kentinde yine aynı model bir süpürgenin fişten çekilirken küfrettiği belirtildi. Çin merkezli şirket durumun kendi sistemlerinden değil, müşterinin hesap bilgilerinin ele geçirilmesinden kaynaklandığını savunsa da, kasım ayında yapılacak yazılım güncellemesiyle modelin daha güvenli hale getirileceğini açıkladı.