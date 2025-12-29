Hackerlar casus gibi yargılanacak

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok sayıda kamu kurumuna yönelik düzenledikleri siber saldırılarla milyonlarca vatandaşın kişisel bilgilerini ele geçirerek, ‘illegalplatform.com/org’ isimli sitede sattıkları tespit edilen 17 şüpheli hakkında genel suçlara bakmakla görevli Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilere ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘yasak cihaz ve program bulundurmak’, “Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet” suçlarından ceza istendi.

DEVLETE KARŞI SUÇ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin, Millî Eğitim Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumları ve hatta üniversiteler ile bazı özel şirketlere ait internet siteleri ve ağlarda bulunan kullanıcı verileri ile vatandaşlara ait banka, kredi kartı bilgisi, ad, soyad, adres, T.C. kimlik numarası gibi kişisel verileri ele geçirdikleri, dijital ortamda bulundurdukları, sorguladıkları, ücretli veya ücretsiz paylaştıkları iddia edildi. İddianameyi kabul eden mahkeme önümüzdeki ocak ayında duruşma günü verdi. Ancak sanıkların yargılanmasına başlamasına günler kala mahkeme sürpriz bir karara imza attı. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin ‘devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk’ kapsamında kaldığı değerlendirilmesinde bulunarak, görevsizlik kararı vererek dosyanın terör suçların bakmakla görevli ağır ceza mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

KURUMLARA SIZDILAR

Kararda, sanıklara ait bilgisayar, mobil cihaz ve bulut depolama birimlerinde, yaklaşık 101 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait kişisel veri setleri tespit edildiği anlatılarak, “Kamu kurumlarına ait kritik bilişim sistemlerine erişim sağlanmasının ardından, sanıklar tarafından resmî belgeler, sertifikalar vb. evrakların dijital ortamda sahte olarak üretildiği, değiştirildiği ve dijital olarak dağıtıldığı, bu belgelerin üretiminde, kamu kurumlarının resmî şablonları ve dijital imzaları taklit eden ileri seviye teknikleri kullanıldığının kolluk tarafından tespit edildiği” belirtildi.

Kararda, söz konusu sitenin IP lokasyon bilgisinin Hollanda’da olduğu, sitede 97 bin 275 adet konu oluşturulduğu, 813 bin 378 mesaj gönderildiği ve 24 bin 188 üye sayısı olduğunun ifade edildi.