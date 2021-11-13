Haciz için eve gelen avukatlara dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik aşamaya gelindi Bugün tüm gözler orada olacakKritik aşamaya gelindi! Bugün tüm gözler orada olacak#1915 Çanakkale Köprüsü
Geçen ay tüm dünya onu konuşmuştu... Ünlü iş insanının feci ölümüGeçen ay tüm dünya onu konuşmuştu... Ünlü iş insanının feci ölümü#Glen De Vries
Bu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderlerBu yat 4 jet uçağına bedel... Gezegeni en çok kirleten milyarderler#İklim Krizi
BAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.trye açıkladı: Tarihi bir gelişmeBAYKAR Genel Müdürü Bayraktar Hurriyet.com.tr'ye açıkladı: Tarihi bir gelişme#Savunma Sanayi
Bu yüzü unutmayın İşte o canavar...Bu yüzü unutmayın! İşte o canavar...#Başak Cengiz
İstanbulda Türk duruşu Dikkat çeken Sultanahmet mesajı...İstanbul'da Türk duruşu! Dikkat çeken 'Sultanahmet' mesajı...#Türk Konseyi
ABDnin iddiası ortalığı karıştırdı... Putinden sert açıklama: Bu bir meydan okumaABD'nin iddiası ortalığı karıştırdı... Putin'den sert açıklama: Bu bir meydan okuma!#RUSYA
Almanya, Fransa ve Türkiyede rekor geldi Gözler Fede çevrildiAlmanya, Fransa ve Türkiye'de rekor geldi! Gözler Fed'e çevrildi#Küresel Piyasalar
Şaşkına çeviren manzara Görenler çok heyecan verici diyorŞaşkına çeviren manzara! 'Görenler çok heyecan verici diyor'#TRABZON
Kalbinde ritim bozukluğu olan Agüerodan açıklama geldi Futbolu bırakıyor muKalbinde ritim bozukluğu olan Agüero'dan açıklama geldi! Futbolu bırakıyor mu?#Barcelona
Vitor Pereiranın kaderi için olay iddia Galatasaray derbisinden sonra...Vitor Pereira'nın kaderi için olay iddia! "Galatasaray derbisinden sonra..."#Fenerbahçe
Yönetmen, onunla birlikte olmadığı için kariyerini mahvettiYönetmen, onunla birlikte olmadığı için kariyerini mahvetti!#Dakota Johnson
Bakan Koca gece yarısı duyurdu Son 1 ayda...Bakan Koca gece yarısı duyurdu! 'Son 1 ayda...'#Koronavirüs
Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalıSamuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı#Samuray Kılıcı
Seda Bakan, Murat Boza sahip çıktı: Haksızlık yapılıyorSeda Bakan, Murat Boz'a sahip çıktı: Haksızlık yapılıyor#Şeyma Subaşı
HABERLERGündem Haberleri

Haciz için eve gelen avukatlara dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza

#Haciz#Avukat#Darp
Haciz için eve gelen avukatlara dehşeti yaşattı İşte istenen ceza

Ankara'da avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuruyla birlikte haciz işlemi için evine gittikleri Ahmet G. tarafından darbedildi. Polis gelene kadar kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatların şikayeti üzerine, Ahmet G. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haberin Devamı

Avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuru Begüm Y. ile birlikte borcu nedeniyle haciz işlemi uygulanan Ahmet G.'nin Keçiören ilçesindeki evine gitti. Eşinin haber vermesi üzerine eve gelen Ahmet G., avukatlara tepki gösterdi. Ahmet G., Hilal Yılmaz Pusat'ı kolundan tutup itekleyerek, tokat attı. Ahmet G., araya giren Nuriye Zeynep Mangaltepe'nin de başına yumrukla vurup, yere düşürdü. Kendilerini evin tuvaletine kilitleyen avukatlar, polis ve sağlık ekibine haber verdi. Gelen ekipler tarafından hastaneye götürülen avukatlar darp raporu alarak, Ahmet G.'den şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Ahmet G., savcılık ifadesinde avukatların haciz işlemi sırasında evinde bulunmalarının yanlış olduğunu, eşinin sadece icra memurunu evine davet ettiğini; ama avukatların da içeri girdiklerini söyledi. Ahmet G., avukatlara şiddet uygulamadığını, sadece evinden çıkmaları için uyardığını ve omuzlarına dokunarak evinden çıkarmak istediğini ileri sürdü.

6 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ

Soruşturma sonunda Ahmet G. hakkında 'hakaret' ve 'cebir ile görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından iddianame düzenlendi. İddianamede, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat'ın haciz işlemi sırasında bulunmalarının icra memurunun kabulü ve ikamet sahibinin eşinin daveti üzerine olduğu belirtildi. Müşteki beyanları, hastane raporları ve şüpheli beyanı ile suçu işlediği belirtilen Ahmet G.'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Haciz#Avukat#Darp

BAKMADAN GEÇME!

Hülya Avşar Telefonumdan silmedim demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

Hülya Avşar 'Telefonumdan silmedim' demişti, Tanju Çolak ilk kez konuştu

#Magazin Tarihi
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı

Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası... İlk sonuçlar yayınlandı!

#Koronavirüs
Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

Bill Gates uyarmıştı... Acı itiraf geldi! İşte dünyayı bekleyen yeni tehlike

#Bill Gates