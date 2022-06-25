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Haciz borçlarÄ±na sinirlendi, otomobilini uçurumdan attÄ±

#Beylikdüzü#Haciz#Otomobil

BeylikdÃ¼zÃ¼'nde, Muhammed Nuri Ã–., haciz borÃ§larÄ±na sinirlendiÄŸi iddiasÄ±yla otomobilini uÃ§uruma sÃ¼rdÃ¼. Saniyeler Ã¶nce direksiyon baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lan Muhammed Nuri Ã–., otomobilinin denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ anlarÄ± kaydederek sosyal medya hesabÄ±nda yayÄ±nladÄ±.

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BeylikdÃ¼zÃ¼ Sahil Mahallesi'nde dÃ¼n gece saatlerinde Muhammed Nuri Ã–., otomobiliyle uÃ§urum kenarÄ±na geldi. Haciz borcuna kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸi, bir sÃ¼re sonra otomobilini 25 metrelik uÃ§uruma sÃ¼rdÃ¼.Â

Haciz borÃ§larÄ±na sinirlendi, otomobilini uÃ§urumdan attÄ±

Otomobil denize dÃ¼ÅŸerken, saniyeler Ã¶nce direksiyon baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lan Muhammed Nuri Ã–., bu anlarÄ± telefonun kamerasÄ± ile kaydederek, sosyal medyasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â

Haciz borÃ§larÄ±na sinirlendi, otomobilini uÃ§urumdan attÄ±

SÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaya olarak, buradan ayrÄ±ldÄ±. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaptÄ±. Ä°tfaiye ise otomobili kÄ±yÄ±ya Ã§ekti.

Haciz borÃ§larÄ±na sinirlendi, otomobilini uÃ§urumdan attÄ±

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#Beylikdüzü#Haciz#Otomobil

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