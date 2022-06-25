Haciz borÃ§larÄ±na sinirlendi, otomobilini uÃ§urumdan attÄ±

BeylikdÃ¼zÃ¼ Sahil Mahallesi'nde dÃ¼n gece saatlerinde Muhammed Nuri Ã–., otomobiliyle uÃ§urum kenarÄ±na geldi. Haciz borcuna kÄ±zdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen kiÅŸi, bir sÃ¼re sonra otomobilini 25 metrelik uÃ§uruma sÃ¼rdÃ¼.Â
Otomobil denize dÃ¼ÅŸerken, saniyeler Ã¶nce direksiyon baÅŸÄ±ndan ayrÄ±lan Muhammed Nuri Ã–., bu anlarÄ± telefonun kamerasÄ± ile kaydederek, sosyal medyasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Â
SÃ¼rÃ¼cÃ¼ yaya olarak, buradan ayrÄ±ldÄ±. Polis ekipleri otomobilde inceleme yaptÄ±. Ä°tfaiye ise otomobili kÄ±yÄ±ya Ã§ekti.