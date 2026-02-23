×
Hacıosman Metro İstasyonu'nda 17 yaşındaki Aylin'in ölümü... 'Akran zorbalığı' iddiası

#İstanbul#Sarıyer#Aylin Görgülü
Hacıosman Metro İstasyonunda 17 yaşındaki Aylinin ölümü... Akran zorbalığı iddiası
Şubat 23, 2026 11:22

İstanbul'da Sarıyer M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'na gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü (17) raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak hayatını kaybettti. Arkadaşları, Aylin Görgülü'nün akran zorbalığına maruz kaldığını öne sürdü. Bir müzik grubunda şarkı söyleyen Aylin'in arkadaşına attığı mesajda 'Kardeşim ben size layık olmadım' dediği öğrenildi.

Olay, 20 Şubat Cuma günü saat 16.45 sıralarında Hacıosman Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 17 yaşındaki Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Görgülü'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ARKADAŞLARINA MESAJ ATTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aylin Görgülü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Görgülü'nün arkadaşına attığı mesajda "Kardeşim ben size layık olmadım" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"SEVİLEN BİR ÖĞRENCİYDİ"

Arkadaşlarının iddiasına göre akran zorbalığına maruz kalan Görgülü’nün bir müzik grubu üyesi olduğu, çevresi tarafından da sevilen bir öğrenci olduğu öğrenildi. Aylin babası Erdem Görgülü, Aylin'in üniversite sınavından ötürü stresli günler geçirdiğini söyledi. Görgülü’nün cenazesi Pazar günü Sarıyer Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

