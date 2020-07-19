‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’ adına tepki

İBB Meclisi’nden oybirliğiyle geçen kararla, Harbiye’de İBB’ye ait olan Habitat Parkı’nın adı ‘Darülbedai Parkı’ oldu. Sarıyer’deki Cendere Caddesi’ne de ‘Azerbaycan Caddesi’ adı verildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Atatürk’ün adının önüne isim konulmasına, “Bu ülkenin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok büyük ayıptır” dedi.