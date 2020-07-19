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Fatma AKSU / İSTANBUL
Haber Giriş: 19.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’ adına tepki

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’ adına tepki
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Sarıyer’de Hacıosman Korusu olarak bilinen alanın adı ‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın adı da, ‘Kemerburgaz 15 Temmuz Kent Ormanı’ olarak değiştirildi.

İBB Meclisi’nden oybirliğiyle geçen kararla, Harbiye’de İBB’ye ait olan Habitat Parkı’nın adı ‘Darülbedai Parkı’ oldu. Sarıyer’deki Cendere Caddesi’ne de ‘Azerbaycan Caddesi’ adı verildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Atatürk’ün adının önüne isim konulmasına, “Bu ülkenin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok büyük ayıptır” dedi.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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