Fatma AKSU / İSTANBUL
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‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’ adına tepki
Sarıyer’de Hacıosman Korusu olarak bilinen alanın adı ‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı’, Kemerburgaz Kent Ormanı’nın adı da, ‘Kemerburgaz 15 Temmuz Kent Ormanı’ olarak değiştirildi.
İBB Meclisi’nden oybirliğiyle geçen kararla, Harbiye’de İBB’ye ait olan Habitat Parkı’nın adı ‘Darülbedai Parkı’ oldu. Sarıyer’deki Cendere Caddesi’ne de ‘Azerbaycan Caddesi’ adı verildi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, Atatürk’ün adının önüne isim konulmasına, “Bu ülkenin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e karşı çok büyük ayıptır” dedi.
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