Hacim Kamoy kimdir?

ASELSAN'ın kuruluşundan 2000 yılına kadar genel müdürü olan Hacim Kamoy, 2004'te hayatını kaybetmişti. İşte, Hacim Kamoy'un hayatı ve kariyeri hakkında ayrıntılar...

1924 yılında dğnyaya gelen M. Hacim Kamoy, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans çalışmasını da 1946-1948 yılları arasında İngiltere'de tamamladı. Kamoy, bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra ilk kamu görevine Türk Hava Yolları'nda başladı ve 1954 yılında THY Yeşilköy Uçak Tamir ve Revizyon Tesisleri'ni kurdu.

1955-60 yıllarında PTT Genel Müdürlüğü NATO tesisleri Müdürü ve ETÜD Proje Dairesi Başkan Yardımcısı olarak çeşitli kurulum ve modernizasyon projelerini gerçekleştirdi.

1962 yılında yıllında Elektrik Mühendisleri Odası 8. Dönem ve 1963 yılında 9. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1968 yılında yıllında Elektrik Mühendisleri Odası 14. Dönem ve 1969 yılında 15. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

1960-64 yıllarında TRT Genel Müdürlüğü Teknik Daire Başkanı olarak görev yaptı ve Elektronik Araştırma Laboratuvarı’nı kurdu

Çeşitli tarihlerde PTT ve TRT kurumlarında da çalışan Kamoy, 1976 yılı başında, Türk Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde kurulmakta olan ASELASAN'ın genel müdürlüğü görevine atandı.

Kamoy, emekli olduğu 2000 yılına kadar, ASELSAN'IN sürdürdüğü genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra THY, Roketsan ve TRT gibi kurumların yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Kamoy, evli ve 3 çocuk babasıydı.