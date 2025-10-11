Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılışı yapıldı

Haberin Devamı

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin hoşgörüsüyle yoğrulmuş topraklarda, Alevi Bektaşi öğretisinde buluşanlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Şahin, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, açılışı yapılan külliyenin hayırlara vesile olması temennisinde bulunduğunu aktaran Şahin’in okuduğu mesajda şu ifadeler yer aldı:

"6 bin metrekarelik alanda inşa edilen, mimarisinde Alevi inanç ve geleneğinin izlerini yansıtan ve fiziki bakımdan ülkemizin en büyük cemevi olan bu güzide projede emeği geçen her bir kardeşimi kutluyorum. Hibe ettiği araziyle bu aşk ocağının, edep mektebinin, gönül dergahının inşasına öncülük eden Cumhur İttifakı ortağımız MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye hassaten şükranlarımı sunuyorum. Peygamber Efendimiz, 'Allah'ı sizi rızıklandırdığı için sevin, beni Allah'ı sevdiğiniz için sevin. Ehl-i Beyt'imi de beni sevdiğiniz için sevin' buyurmuştur. Türk milleti, İslam ile müşerref olduğu ilk yıllardan itibaren Ehl-i Beyt'e hürmet ve bağlılıkta fevkalade bir titizlik sergilemiştir. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini muhafaza eden bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Bizler de Ehl-i Beyt sevgisini bütün inananların ortak paydası ve insanlığı selamete ulaştıracak bir kurtuluş gemisi olarak görüyoruz. Bu inançla kurduğumuz Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın, milletimizin birliği ve dirliği için atılmış tarihi bir adım olduğuna inanıyorum. Milletimizin Ehl-i Beyt sevgisini yansıtan Hacıbektaş Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi’nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu hayırlı teşebbüse öncülük eden Sayın Devlet Bahçeli başta olmak üzere külliyenin yapımında emeği olan herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Ehl-i Beyt'in bütün güzide fertlerini ve gönül dünyamızın sultanlarını bir kez daha kemal-i edeple yad ediyorum. Bu tarihi açılışa ev sahipliği yapan Nevşehirlileri ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

"YOLUMUZ HOŞGÖRÜ, SEVGİ, KARDEŞLİK VE BARIŞ YOLUDUR"

Şahin, 11 Ekim'in Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşün 754'ncü yıl dönümü olduğunu, Hünkar'ın aradan geçen yüzyıllara rağmen tüm insanlığa yol göstermeye devam ettiğini dile getirdi.

Yeryüzünde zalim ve mazlumun, hakkıyla haksızın kavgasının hiç bitmediğini ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Kavga bazen Kürt-Türk, bazen Alevi-Sünni, bazen sağ-sol gibi konularla alevlendirilmiş, kardeş kardeşe kırdırılmış, et ve tırnak birbirinden ayrılmaya çalışılmıştır. Kerbela'dan Çanakkale'ye, yakın tarihte baktığımızda Maraş, Çorum, Sivas, Suriye, Irak, Gazze ve yakın bir dönemde yine FETÖ kalkışmasında hep aynı gerekçelerle kan dökülmüştür. Olayların arkasında aynı emperyalist güçlerin ve dış güçlerin olduğunu defalarca gördük. Bizler hiçbir dönemde kışkırtmalara fırsat vermeden geçmişten ders aldık, oyunlara gelmedik. Bundan sonra asla bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bizim yolumuz hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve barış yoludur. Bu topraklarda yüzyıllardır yan yana omuz omuza şehitler verdik. Emperyalizme asla boyun eğmedik. Cumhuriyetimizi kurduk ve onu korumaya devam edeceğiz. Bugün de burada bu birlik ve kardeşlik yolumuzu yeniden birleştiriyoruz. Bu kutlu mekan sevgi, hoşgörü ve muhabbetin merkezi olacak."

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ise Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının kuruluşunun önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Açılışı yapılan cemevinin Türkiye'deki toplumsal dayanışma ve birlik ruhunu güçlendireceğine inandığını belirten Mumcu, "Başkanlığın kuruluşu toplumsal alanda büyüyen ihtiyaç ve taleplere karşılık verilmesi bakımından önemli bir adımdır. Bu adım Alevi-Bektaşi toplumumuzun asırlar öncesinden gelen sorunlarının çözüme kavuşmasında gösterdiğimiz samimiyetin somut göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Alevi-Bektaşi toplumun inanç özgürlüğünden haklarına yönelik adımlar aynı kararlılıkla devam edecektir." diye konuştu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de asırlardır insanları dergahında cem eden Hacı Bektaş Veli'nin yaydığı sevginin insanları diri tutmaya devam ettiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, Hünkar'ın mirasını gelecek nesillere taşınması için ortaya bir irade koyduğunu dile getiren Ersin, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda artık huzurun, kardeşliğin ve birliğin gücüyle 'Türkiye Yüzyılı' başlamıştır. Bu toprakların ruhu, özü, gözü bizdedir. Sinelerde çarpan yürek bir, duygu bir, sevinç birdir. Milletimizle ezelden ebede bir olmuştur, cem olmuştur. Başkanlığımız kurulduğu günden bugüne ülkemizin manevi mirasını yaşatan ve gönüllerimizi sevgi nakışı işleyen Alevi Bektaşi inanç merkezlerimize destek olmak gayretindedir. Bu amaçla gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Devletimiz, başkanlığımız eliyle cem evlerinin fiziki ihtiyaçlarını karşılamakta. Bununla birlikte ilim, irfan, bilim ve sanat alanlarında yapılacak projeleri hayata geçirmekte de destek olmaktadır."

Programda, Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da selamlama konuşması yaptı.

İnşaat çalışmaları yaklaşık 2 yıl süren külliye, Hoca Ahmet Yesevi'nin "Dört kapı, kırk makam" felsefesi doğrultusunda oluşturulan projeyle hayata geçirildi.

"Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesine atfen üç ayrı kapalı alana sahip binanın, 307 metrekarelik orta alanı cemevi olarak kullanılacak.

Horasan Erenleri Cemevi Külliyesi'nde 50 araçlık kapalı, 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane, 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye bulunuyor. Külliye, 12 ay boyunca hizmet verecek.