Haçı kıran tutuklandı

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi’nin dış kapısının haçı, geçen cumartesi yerinden söküldü. Olaydan birkaç gün sonra haçı yerde gören mahalle muhtarı, kilise yetkilisini arayarak durumdan haberdar etti. Kiliseye gelerek kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, 23 Mayıs Cumartesi günü bir kişinin kilisenin kapısına tırmanarak haçı söktüğünü tespit etti. Kilise yönetiminin ihbarı üzerine, güvenlik kamera kayıtlarının da kaydettiği olayla ilgili olarak Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. 200 kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından Üsküdar’daki evinde gözaltına alınan Mazlum Serin, sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SABIKASI VAR

Ancak emniyette değişik suçlardan 6 kaydı olan Serin hakkında soruşturmayı yürüten savcılık, karara itiraz edip yeniden yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Nöbetçi Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği de ‘ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçundan şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti. Kararın ardından Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Serin’i dün tekrar gözaltına aldı.Tekrar adliyeye sevk edilen Mazlum Serin tutuklanarak cezaevine konuldu.

‘PROVOKASYONA İZİN VERMEYİZ’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, camilerin açılmasının ardından kiliselerin de ibadete açılmasına ilişkin Patrik ve diğer azınlık cemaatlerinin liderleriyle görüşüldüğünü söyledi. İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık’ın YouTube yayınına konuk olan Bakan Soylu, “Arkadaşlarıma dedim ki biz bunu yaptık camilerde ibadet başladı, peki kiliselerde ne olacak? Hemen arkadaşlarımız bir telefon diplomasisi kurdular. Bu konuda nasıl adım atmalıyız, neler yapmalıyız gibi... Hem Sayın Patrik ile konuştular hem diğer azınlık cemaatleriyle konuşmak için çaba sarf ettiler. Zannediyorum yarın sabaha orada, gerekli hazırlıklar yapılacak. Bu toprakların kendine has bir kültürü var ve bu bizim için büyük bir zenginlik” ifadelerini kullandı.

HEMEN BULDUK YARGIYA ÇIKARDIK

İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik yayınının teknolojik bir mesele olmadığını, ilkel bir yöntemle yapıldığını belirten Bakan Soylu, “Mübarek bir ayda herkesin kendisini, kendi dini inancıyla bulmak istediği bir ayda elbette ki bir provokasyon. Üzerimize düşen görev, sorumluları bulmaktır” dedi. Soylu, “Bir Ermeni kilisesinin kapısındaki haçı almaya çalıştılar, hemen bulduk ve yargı önüne çıkardık”bilgisini de verdi. (◊ ANKARA)