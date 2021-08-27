Hacı Bektaş Veli Festivali nerede? İşte Hacı Bektaş Veli Festivali programı
Barışın, hümanizmin ve eşitliğin en önemli simgelerinden Hünkâr Hacı Bektaş Veli, vefatının 750. yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali” ile yad ediliyor. Hacı Bektaş Veli Festivali kapsamında belgesel film gösterimleri, video-ışık gösterileri, sergiler, çocuklar için çeşitli atölyeler, uzman araştırmacı ve yazarların katılımıyla gerçekleşecek söyleşiler İstanbullularla buluşacak. İşte Hacı Bektaş Veli Festivali programı…
İBB, UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli’yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kardeşliğin, insanlığın ve adaletin buluşması, “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde gerçekleşecek. Yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılamayıp ertelenen festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda sanatçı ve 60’a yakın kurumun katılımıyla İstanbullularla buluşacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından festival davetini, “Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum” şeklinde yaptı.
ERTELENDİĞİNİ İMAMOĞLU DUYURMUŞTU
Daha önce 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:
“Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”
27 Ağustos 2021, Cuma
17.30 Nilüfer SARITAŞ
18.15 Grup Abdal
19.00 Cem ADRİAN
19.45 Kardeş Türküler
20.35 Şevval SAM
21.35 Kültürel Şov
21.50 Protokol Konuşmaları
22.20 Musa EROĞLU
28 Ağustos 2021, Cumartesi
13.45 Ayhan AYDIN & Erkan AKALIN
14.05 Peyda YURTSEVER
14.25 Ali KAYA ARI
14.45 Özge ÇAM & Cem DOĞAN
15.05 Mahir KUTLUTÜRK
15.25 Hüseyin BEYDİLLİ & Özgür POLAT
15.45 Serdar KEMAL
16.05 Özlem TANER
16.25 İhsan EŞ
16.50 Ali Rıza & Hüseyin ALBAYRAK
18.00 Mikail ASLAN
18.45 Metin&Kemal KAHRAMAN
19.30 Tolga SAĞ & Cengiz ÖZKAN & Muharrem TEMİZ
20.30 Fuat SAKA
21.15 Kültürel Şov
21.30 Protokol Konuşmaları
Sn. Ekrem İMAMOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı
Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı
22.00 Yavuz TOP
22.15 Arif SAĞ
29 Ağustos 2021, Pazar
13.30 Tayyar ERDEM
13.50 Volkan KAPLAN
14.10 Cem Erdost İLERİ
14.30 Erkan TEKÇİ
14.50 Gülseven MEDAR
15.10 Hüseyin KORKAN KORKMAZ
15.30 Ayfer VARDAR
15.50 Gani PEKŞEN
16.15 Mercan ERZİNCAN
16.45 Sadık GÜRBÜZ
17.10 Gülcihan KOÇ
18.00 Yılmaz ÇELİK
18.30 Dertli DİVANİ
19.10 Ender BALKIR
19.50 İlkay AKKAYA
20.35 Ahmet ASLAN
21.20 Kültürel Şov
21.35 Yeni Türkü
22.35 Moğollar