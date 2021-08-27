Hacı Bektaş Veli Festivali nerede? İşte Hacı Bektaş Veli Festivali programı

İBB, UNESCO’nun ilan ettiği Hacı Bektaş- Veli’yi anma yılında büyük etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kardeşliğin, insanlığın ve adaletin buluşması, “Serçeşme Hünkâr Hacı Bektaş Veli Festivali”nde gerçekleşecek. Yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle, 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılamayıp ertelenen festival, 27-29 Ağustos tarihleri arasında çok sayıda sanatçı ve 60’a yakın kurumun katılımıyla İstanbullularla buluşacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından festival davetini, “Anadolu'nun dört bir yanından tüm canları Hacı Bektaş Veli Festivali'nde bir olmaya davet ediyorum” şeklinde yaptı.

ERTELENDİĞİNİ İMAMOĞLU DUYURMUŞTU

Daha önce 30 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan festival, yurt genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Etkinliğin, ileri bir tarihe alındığını İmamoğlu, şu şekilde duyurmuştu:

“Tüm canlılara ve insanlığa olan sonsuz sevgisi ve hürmetiyle bildiğimiz Hünkar Hacı Bektaşı Veli’nin 750. vefat yılı nedeniyle bugün başlaması planlanan etkinliklerimiz, birçok ilimizde devam eden yangınlar ve kayıplarımız nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

27 Ağustos 2021, Cuma

17.30 Nilüfer SARITAŞ

18.15 Grup Abdal

19.00 Cem ADRİAN

19.45 Kardeş Türküler

20.35 Şevval SAM

21.35 Kültürel Şov

21.50 Protokol Konuşmaları

22.20 Musa EROĞLU

28 Ağustos 2021, Cumartesi

13.45 Ayhan AYDIN & Erkan AKALIN

14.05 Peyda YURTSEVER

14.25 Ali KAYA ARI

14.45 Özge ÇAM & Cem DOĞAN

15.05 Mahir KUTLUTÜRK

15.25 Hüseyin BEYDİLLİ & Özgür POLAT

15.45 Serdar KEMAL

16.05 Özlem TANER

16.25 İhsan EŞ

16.50 Ali Rıza & Hüseyin ALBAYRAK

18.00 Mikail ASLAN

18.45 Metin&Kemal KAHRAMAN

19.30 Tolga SAĞ & Cengiz ÖZKAN & Muharrem TEMİZ

20.30 Fuat SAKA

21.15 Kültürel Şov

21.30 Protokol Konuşmaları

Sn. Ekrem İMAMOĞLU Büyükşehir Belediye Başkanı

Sn. Kemal KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı

22.00 Yavuz TOP

22.15 Arif SAĞ

29 Ağustos 2021, Pazar

13.30 Tayyar ERDEM

13.50 Volkan KAPLAN

14.10 Cem Erdost İLERİ

14.30 Erkan TEKÇİ

14.50 Gülseven MEDAR

15.10 Hüseyin KORKAN KORKMAZ

15.30 Ayfer VARDAR

15.50 Gani PEKŞEN

16.15 Mercan ERZİNCAN

16.45 Sadık GÜRBÜZ

17.10 Gülcihan KOÇ

18.00 Yılmaz ÇELİK

18.30 Dertli DİVANİ

19.10 Ender BALKIR

19.50 İlkay AKKAYA

20.35 Ahmet ASLAN

21.20 Kültürel Şov

21.35 Yeni Türkü

22.35 Moğollar

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