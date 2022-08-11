Hacı Bektaş anmasına katılıyor

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Hacı Bektaş-ı Veli’nin hakka yürüyüşünün 751’inci yılı anma programının ardından akşam Muhabbet Sofrası’nda akşam yemeği organize edilecek. Anma programına Türkiye’nin farklı illerinden Alevi toplumu temsilcileri de davet edilecek.

ANADOLU’NUN YAPI TAŞI

Tören için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasıyla davetiye yayınlandı. Davetiyede Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından olduğu belirtilerek, “Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır” denildi. Erdoğan, hafta başında da Ankara’daki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret ederek, muharrem ayı iftarına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk cemevi ziyaretini 2007 yılında İstanbul Kazlıçeşme’de yapmıştı