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Hacı Bektaş anmasına katılıyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hacı Bektaş-I Veli#Anma Töreni
Hacı Bektaş anmasına katılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Çorum’daki toplu açılış töreninin ardından, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geçecek. Erdoğan burada Hacı Bektaş-ı Veli’nin 751’inci ölüm yıldönümü nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenecek anma törenine katılacak. Anma törenleri kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli Müzesi’ndeki Bektaş Efendi Türbesi’nin de açılışı yapılacak.

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Hacı Bektaş-ı Veli’nin hakka yürüyüşünün 751’inci yılı anma programının ardından akşam Muhabbet Sofrası’nda akşam yemeği organize edilecek. Anma programına Türkiye’nin farklı illerinden Alevi toplumu temsilcileri de davet edilecek.

ANADOLU’NUN YAPI TAŞI

Tören için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un imzasıyla davetiye yayınlandı. Davetiyede Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu irfan ve medeniyetinin temel yapı taşlarından olduğu belirtilerek, “Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır” denildi. Erdoğan, hafta başında da Ankara’daki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret ederek, muharrem ayı iftarına katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk cemevi ziyaretini 2007 yılında İstanbul Kazlıçeşme’de yapmıştı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Hacı Bektaş-I Veli#Anma Töreni

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