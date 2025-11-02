Hacı adaylarına sağlık raporu şartı

Haberin Devamı

SUUDİ Arabistan Sağlık Bakanlığı hacı adaylarına yeni sağlık kriterleri getirdi. Buna göre, hacı adayları hacca gitmek için önce sağlık raporu alacak. Belirlenen kriterlere uymayan hacı adaylarına hac vizesi verilmeyecek. Ancak kendisi adına bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek.

VİZE İÇİN ÖNKOŞUL

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 27 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Suudi Arabistan’ın 2026 yılı hac organizasyonuna ilişkin belirlediği yeni kuralları görüştü. Söz konusu kriterler Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Hacı adaylarının sağlık kriterlerini taşıdığını belgeleyen raporların Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’nın vize sistemine yüklenmesinin hac vizesi almanın önkoşulu olacağı bildirildi. Buna göre, hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren sağlık raporları ilgili sisteme yüklendikten sonra vizelerini alabilecek. Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda ise hac vizesi düzenlenmeyecek.

Haberin Devamı

VEKİL GÖNDEREBİLECEK

Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan vatandaşların Suudi Arabistan’ın vize vermemesi nedeniyle bizzat hacca gitmeleri mümkün olmayacak, ancak bu kişiler kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Sağlık Bakanlığı da belirlenen kriterler çerçevesinde çalışmalarını başlattı. Önümüzdeki günlerde hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarına olanak sağlayan çalışmayı kamuoyuna açıklaması bekleniyor.