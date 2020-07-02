Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları açıklandı! İşte, sonuç sorgulama ekranı!
Hacettepe Üniversitesi 184 personel alımı için sonuçlar, 1 Temmuz Çarşamba günü açıklandı. Yüzlerce kişinin başvuruda bulunduğu Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları için detaylar, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Peki, Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları için duyuru, 1 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. Duyurunun ardından sonuç listesini ve kazanan adayların yanlarında bulundurması gerektiği dosyaları yayımlayan Hacettepe Üniversitesi, bu bilgileri ilgili kişilerle paylaştı. İşte, Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları ve detaylı bilgiler
Yerleştirmesi yapılan adayların 01/07/2020 tarihinden itibaren 7 (Yedi)iş günü içerisinde (09/07/2020 tarihine kadar), aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak zarf içerisinde (Erişkin Hastanesi C- Katı) İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Evrak teslimi sırasında Hastanede uygulanan Pandemi kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar)ın başvurusu geçersiz ilan edilecektir. Başvuru sırasında ilan edilen şartları sağlamayan adayların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylara telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir).
İŞE YENİ BAŞLAYACAK ADAYDAN İSTENEN BELGELER
· 4 adet vesikalık fotoğraf
· Sağlık Kurulu Raporu (Çalışmasını engel olmadığını belirtir 5 imzalı heyet raporu)
· Nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi
· İkametgah Belgesi
(e-devletten alınan belge geçerlidir.)
· Adliyeden sicil temiz kağıdı
(e-devletten alınan belge geçerlidir.)
· Diplomanın aslı ve 2 fotokopisi
· Son 1 yıl içerisinde çalıştığı kurumdan hangi statüde çalıştığını gösterir belge
· SGK’ dan hizmet dökümü (Daha önce çalışmış ise talep edilmektedir.)
· Çalışmamış ise SGK’ dan Kayıt Sorgulamasının temin edilmesi gerekmektedir.
. Erkek adaylar için, askerlik terhis belgesi ya da tecil belgesinin aslı ve fotokopisi (e-devletten alınan belge geçerlidir.)
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