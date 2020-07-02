Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları açıklandı! İşte, sonuç sorgulama ekranı!

Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları için duyuru, 1 Temmuz 2020 tarihinde yapıldı. Duyurunun ardından sonuç listesini ve kazanan adayların yanlarında bulundurması gerektiği dosyaları yayımlayan Hacettepe Üniversitesi, bu bilgileri ilgili kişilerle paylaştı. İşte, Hacettepe Üniversitesi personel alımı sonuçları ve detaylı bilgiler

Yerleştirmesi yapılan adayların 01/07/2020 tarihinden itibaren 7 (Yedi)iş günü içerisinde (09/07/2020 tarihine kadar), aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak zarf içerisinde (Erişkin Hastanesi C- Katı) İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne mesai saatleri içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. Evrak teslimi sırasında Hastanede uygulanan Pandemi kurallarına riayet edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihe kadar bilgi vermeyen ve belgelerini getirmeyen aday(lar)ın başvurusu geçersiz ilan edilecektir. Başvuru sırasında ilan edilen şartları sağlamayan adayların, başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Adaylara telefon ya da posta yoluyla ayrıca bilgi verilmeyecektir).

İŞE YENİ BAŞLAYACAK ADAYDAN İSTENEN BELGELER