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Hacer'i 120 bıçak darbesiyle katletti! Dehşete düşüren detaylar: Babası, evde katiliyle baş başa bırakıp çıkmış... İşte caninin ilk ifadesi

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#Hacer Çağla Çetinalp#İzmir#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 11:26

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in eski sevgilisi 15 yaşındaki çocuk tarafından 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğü ortaya çıkarken, yakalanan şüphelinin cinayeti itiraf ettiği ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan cinayet anına ilişkin yeni ayrıntılara da ulaşıldı. Katledilen Hacer'in eski sevgilisi ile babasının evine gittiği, babanın çocukları evde yalnız bırakıp dışarı çıktığı ve döndüğünde kızını kanlar içinde bulduğu öğrenildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Arap Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne ve babası ayrı olan 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, eski erkek arkadaşı U.E.Y. (15) ile babası İ.U.Ç.’nin (54) evine ziyarete gitti. Bir süre sonra çocukları evde bırakarak dışarıya çıkan baba İ.U.Ç., eve döndüğünde kızını kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette buldu.

Haceri 120 bıçak darbesiyle katletti Dehşete düşüren detaylar: Babası, evde katiliyle baş başa bırakıp çıkmış... İşte caninin ilk ifadesi

120’YE YAKIN BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edilirken, ekiplerce yapılan kontrollerde Çetinalp’in vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürüldüğünün tespit edildiği ortaya çıktı. Feci şekilde cinayete kurban giden 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Haceri 120 bıçak darbesiyle katletti Dehşete düşüren detaylar: Babası, evde katiliyle baş başa bırakıp çıkmış... İşte caninin ilk ifadesi

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi U.E.Y., Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde, eski sevgilisi olan Hacer’i kendisini aldattığı için defalarca bıçakladığını ve kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetinalp’in cep telefonunu da yanı aldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca U.E.Y.’nin, Çetinalp’in cep telefonunu kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı da belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında U.E.Y. ve talihsiz kızın babası İ.U.Ç., ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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#Hacer Çağla Çetinalp#İzmir#Cinayet

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