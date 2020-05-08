HACCP nedir? HACCP sistemi nedir?

Gıda güvenliği: Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütünüdür.

HACCP

*Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan,

*önleyici yaklaşım ilkesine göre geliştirilmiş,

*gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemdir.

Gıda güvenliği yönetiminin başarılı olabilmesi için temel ilke HACCP, ön gereksinim programları ve güvenli proses dizaynının birlikte yürütüldüğü bir sistem kurmak ve uygulanabilirlikleri doğrulamaktır.

HACCP SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

• Son ürün güvenliğinin gelişmesi

• Mevzuata uygunluk sağlama

• Tüketici güveninde artma

• Şikayetlerde azalma

• Sistematik bir yaklaşımın katkıları

• Proseslerin daha iyi anlaşılması

• Kontrollerin sıkılaştırılmış olması

• Gerçek zamanlı izleme sistemi nedeniyle problemlerin kısa sürede tespit edilmesi ve hemen düzeltici faaliyetlerde bulunmaya imkan

vermesi.

• Sadece gerekli bölgelere odaklanmaya imkan vermesi nedeniyle çok maliyetli olmaması

• Kalite hatalarının neden olduğu maliyetlerde azalma

• Personellerin görevlerini daha iyi anlaması ve düzenli eğitimin getirdiği faydalar