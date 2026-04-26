Hacca gitmek için yola çıkmıştı: Kazada hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Aksaray#Hac Yolculuğu
Hacca gitmek için yola çıkmıştı: Kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2026 09:14

Aksaray'da hac ibadeti için havalimanına gitmek üzere yola çıkan vatandaş, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saat 04.30 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

YARDIM İÇİN DURAN ARACA ARKADAN ÇARPTILAR

Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki 06 FRZ 429 plakalı Citröen marka araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu. Arabadan inmek istediği esnada yine aynı istikamete giden Gökhan T. (38) idaresindeki otomobil duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı.

Hacca gitmek için yola çıkmıştı: Kazada hayatını kaybetti

İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan sürücü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah Tokdemir (65) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hacca gitmek için yola çıkmıştı: Kazada hayatını kaybetti

#Trafik Kazası#Aksaray#Hac Yolculuğu

