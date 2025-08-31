Hac vaadiyle dolandırdı

Haberin Devamı

Hac ibadetini yapmak isteyen yüzlerce kişi merkezi İstanbul’da bulunan Birey Tur ile anlaştı. Hacı adayları, firmaya 5 bin ila 10 bin lira ödeme yaptı. Firma hacı adaylarını, Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan uçak ile Suudi Arabistan’ın Medine kentine götürdü. Buradan hac ibadeti için Mekke’ye geçen kafile, “Bu vize ile hac yapamazsınız, Türkiye’ye dönün” denilerek geri gönderildi. Medine’de 35 gün kalan kafile, ardından Cidde’ye geçip oradan da Türkiye’ye döndü. Mekke’ye geçemeyen, Arafat’a çıkamayan kafile, hacı olamadan geri geldi.

SÖZDE KURBAN DA KESMİŞLER

Firma, Medine’ye kadar götürüp hac yaptırmadan Türkiye’ye getirdiği mağdurlar ile anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmada, “2025 yılında Suudi Arabistan’a yapılan ziyarette hizmet gerçekleşmediği için taraflarla mutabakat yapılarak kendilerinin ödemiş olduğu bedellerin 1000 doları kesilerek ödemeler yapılacaktır. Kurbanları kesilmiş olup kendilerine ödenecek olan miktardan 200 dolar da kurban parası olarak kesilecektir” denildi. Ancak hiçbir ödeme yapılmadı.

Haberin Devamı





Aradan geçen zamana rağmen kendilerine ödeme yapılmayan mağdurlar, tur firmasına ve sahibine ulaşmaya çalıştı. Ancak karşılarında kimseyi bulamadı. Bunun üzerine yüzlerce kişi cumhuriyet savcılığına başvurarak “Hac ve umre ibadetini yaptırma vaadiyle dolandırıcılık” suçlamasıyla şikâyetçi oldu. Firma ve sahibi Eşref Şentürk hakkında onlarca dava açıldı. Kayıplara karışan firma sahibi Şentürk’ün yurtdışına kaçtığı iddia edildi. Uygun fiyat ile hac ve umre ibadeti vaadinde bulunan firma yüzlerce kişiyi dolandırdı. TÜRSAB, firmanın üyeliğini iptal etti. Ayrıca TÜRSAB’ın Denetim Kurulu üyesi olan Eşref Şentürk de bu görevden alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise söz konusu firmanın hac ve umre için yetkisi olmadığını belirtti. Mağdurlar, “Hem paramızdan hem de ibadetimizden olduk. Medine’ye kadar gittik, Arafat’a çıkmadan, hacı olmadan döndük” dedi.

Haberin Devamı

UMRE İÇİN DE YÜZLERCE MAĞDUR

Birey Tur’un umre içinde yüzlerce kişiden para alarak, ortada bıraktığı belirlendi. Firma, “Diyanet onaylı umre turu” vaadiyle yüzlerce kişiden kişi başı 2 bin 400 dolar topladı. Umreye gitme hayali kuran mağdurlar, gerekli evrakı teslim edip ödemelerini yaptı. Umre yolculuğuna çıkmak için hazırlık yapmaya başlayan mağdurlar, “umre iptal” mesajıyla karşılaştı. Firmaya ve sahibine ulaşmak istediler ancak ne firma ne de sahiplerini buldular. Umreye gitme hayali kuran yüzlerce kişi şikâyetçi oldu. Birçok mağdurun avukatı olan Muhammet Kuzu, “Yüzlerce kişi dolandırılmış. Türkiye’nin birçok kentinde mağdurlar var. Ortada şirket yok. İnsanların dini duygularını kullanarak dolandırmışlar. Sahibi ortada yok, şirket batmış görünüyor” dedi.