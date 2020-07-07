Hac ücretleri ne zaman geri verilecek? Diyanet hac paraları için tarih verdi

2020 Hac ibadetinin bu yıl yapılmama kararı sonrası, hac ücretleri gündeme geldi. Hac iptal kararı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan son dakika açıklamada, "2020'de hac için kesin kayıt yaptıran hacı adayları, 2021 için 'erteleme' veya 'vazgeçme' tercihinde bulunabilecek." ifadeleri kullanıldı. İşte, hac ücretleriyle ilgili detaylar.

HAC ÜCRETLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Covid-19 salgını nedeniyle Sudi Arabistan'ın, 2020 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanlarla eda edileceği, yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği yönündeki kararı anımsatıldı.

2021 yılında hacca gitmekten vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücretlerin ise tamamının iade edileceği ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilecekleri belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ücret iadeleri; yapılan tercih sonunda alınacak 'hac ücret iade belgesi' ve TC kimlik numarası ibraz edilmek kaydı ile 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Ziraat bankaları aracılığı ile yapılacaktır. Kayıt ve ücret iade belge işlemleri; il/ilçe müftülüklerinden, www.hac.gov.tr adresindeki e-devlet kimlik doğrulama sistemi veya hacı adayının istemesi halinde kayıtlı olduğu acente üzerinden yapılacaktır. 2021 yılı haccını ertelemek veya vazgeçmek isteyen hacı adayları Müftülük veya acenteden aldıkları dilekçe örneklerini uygun olarak doldurarak imzalayacaklar, grup halinde ertelemek isteyenler veya vazgeçenler olması halinde ise bütün grup üyelerinin imzaları alınarak müftülüklerde veya acentelerde muhafaza edilecektir."