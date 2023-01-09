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Hac kontenjanı 83 bin 430 

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#Ali Erbaş#Hac#Hac Organizasyonu
Hac kontenjanı 83 bin 430
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2023 yılı hac organizasyonu ile ilgili görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. 

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Erbaş, Mekke'de umre ziyareti yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Umrecilere burada geçirdikleri vakitlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, daha sonra 2023 yılı hac kontenjanına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada “Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun” dedi. 

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#Ali Erbaş#Hac#Hac Organizasyonu

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