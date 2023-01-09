Hac kontenjanı 83 bin 430 

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Erbaş, Mekke'de umre ziyareti yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Umrecilere burada geçirdikleri vakitlerini iyi değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Erbaş, daha sonra 2023 yılı hac kontenjanına ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Açıklamada “Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun” dedi.