Habur’da 'rüşvet' operasyonu: 16 tutuklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Bakan Bilgin CNN TÜRKte... 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdiBakan Bilgin CNN TÜRK'te... 3600 ek gösterge ile ilgili tarih verdi!#Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
Kritik isim vatana ihanet suçundan tutuklandı Kazakistanda bu sabah inanılmaz görüntüler...Kritik isim 'vatana ihanet' suçundan tutuklandı! Kazakistan'da bu sabah inanılmaz görüntüler...#Kazakistan
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Uzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli miUzmanlar ikiye bölündü: Şizofreni kelimesi değişmeli mi?#Sağlık
Erimeye devam ediyor Flaş tahmin 100 bin doları mı görecekErimeye devam ediyor! Flaş tahmin 100 bin doları mı görecek?#Bitcoin
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Sumudica isyan etti Toplantı sonrası geri döndü ve... Söylediğim her şeyi...Sumudica isyan etti! Toplantı sonrası geri döndü ve... 'Söylediğim her şeyi...'#Marius Sumudica
Çocuklar geleceklerini inşa ediyor Robotik kodlama ile çağ atlıyorlarÇocuklar geleceklerini inşa ediyor! Robotik kodlama ile çağ atlıyorlar#Kadir Tekin
Omikron tsunamisi durdurulabilir miOmikron tsunamisi durdurulabilir mi?#Omikron
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
Ya sizin kızınıza olsaydıYa sizin kızınıza olsaydı#Lavabo Açıcı
HABERLERGündem Haberleri

Habur’da 'rüşvet' operasyonu: 16 tutuklama

#Habur#Rüşvet#Operasyon

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı ile 3 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

Haberin Devamı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Habur Sınır Kapısı'nda gümrük memurlarının rüşvet karşılığında kaçakçıların geçişinde kolaylık sağladığı iddialarına yönelik savcılık koordinesinde 3 Ocak günü harekete geçti. Habur Sınır Kapısı ile Samsun, Şanlıurfa ve Osmaniye'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sınır kapısında çalışan 8 kamu görevlisi ile 22 kaçakçılık şüphelisi gözaltına alındı.

Habur’da rüşvet operasyonu: 16 tutuklama

Kaçakçıların, rüşvet verdikleri kamu görevlilerinin nöbet saatlerinde telefon, sigara, ilaç gibi malzemeleri Habur Sınır Kapısı'ndan geçirip illere sevk ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 14 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Habur#Rüşvet#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı

BAKMADAN GEÇME!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi

#Burcu Kıratlı
Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Kış güneşi altındaki huzur: Soğuk havalarda ılıman olan yerler | 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Tatil
Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

Yıllarca sevgilisi sandığı kişi kuzeni çıktı! Akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık hikayesi...

#Kimlik Hırsızlığı