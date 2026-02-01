×
Gündem Haberleri

Habur'da ayakkabı içerisinde 41 kilo altın ele geçirildi

#Habur#Altın#Gümrük Kapısı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2026 22:21

Şırnak’taki Habur Gümrük Kapısı'nda ayakkabıların içerisine gizlenmiş vaziyette 41 kilogram altın ele geçirildi.

Son bir ay içerisinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen risk odaklı analizler ve operasyonlar kapsamında ülkeye yasadışı yollarla sokulmak istenen 41 kilogram altın ele geçirildi.

Piyasa değeri 297 milyon 72 bin 896 lira olan altınların şüpheliler tarafından ayakkabıların içine gizlenerek Türkiye’ye sokulmaya çalışıldığı belirlendi. Gümrük muhafaza ekiplerinin titiz çalışmasıyla ortaya çıkarılan kaçakçılık girişimleri sonrası olaylarla bağlantılı 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli mercilere suç duyurusunda bulunuldu.

Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şahıslar ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

