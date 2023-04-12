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Habur'da 280 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

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#Habur Gümrük Kapısı#Kaçakçılık#Operasyon
Haburda 280 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:16

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yıl başından bu yana Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 280 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince 2023 yılının başından itibaren gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 32 milyon lira değerinde 3 bin 426 cep telefonu, 5,5 milyon lira değerinde 170 bin 177 paket sigara, 4 milyon lira değerinde 10 bin 219 elektronik sigara ve aksamına el konuldu. Yıl başından bugüne kadar Habur'da toplamda 280 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ekiplerin kontrollerinde ülkeye kaçak eşya sokmak isteyen şüphelilerin ilginç yöntemler denedikleri de tespit edildi. Ekiplerin çalışması sonucu göğsüne bantladığı son model cep telefonunu gümrük kontrolünden gizleyerek geçirmeye çalışan şüpheli tespit edildi.

Vücudunun göğüs kısmına telefonu bağlayan şüpheli, yakalanırken, cihaza da el konuldu. Yine başka bir yolcunun valizinde bulunan kadın iç çamaşırının iç dolgu kısmına gizlenen elektronik sigara da bulundu. Başka bir yolcu cep telefonlarını ayakkabısının tabanlarına gizleyerek, bir kişi de cep telefonlarını sünger gibi çeşitli cisimlere sarılı halde geçirmeye çalışırken yakalandı. Başka bir olayda kavanozdaki tahinin içerisine gizlenmiş çok sayıda elektronik sigara ele geçirildi.

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#Habur Gümrük Kapısı#Kaçakçılık#Operasyon

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