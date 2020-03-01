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Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak) (DHA)
Haber Giriş: 01.03.2020 - 09:44,Son Güncelleme:/

Habur Sınır Kapısı 'corona virüs’ nedeniyle kapatıldı

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Habur Sınır Kapısı 'corona virüs’ nedeniyle kapatıldı
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Irak’a açılan Habur Sınır Kapısı, corona virüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Sağlık Bakanlığı’nca corona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında Irak’ta hastalığın tespit edilmesi üzerine Türkiye’den Irak’a açılan tek gümrük kapısı olan Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı iki yönlü geçişlere kapatıldı.

Tedbirler kapsamında Habur Sınır Kapısı’na gelen sürücülerin jandarma ve polis yol kontrol uygulamasında bilgilendirilip yapılacak uyarıların ardından araçların geri döndürüleceği bildirildi.

Habur Sınır Kapısı corona virüs’ nedeniyle kapatıldı

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