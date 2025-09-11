×
Habur Gümrük Kapısı'nda 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi

Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 10:44

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şahin ve 2 makak maymunu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında; bir otomobilin şoför ve yolcu koltuğu altındaki boşluğa gizlenmiş 3 şahin, bir TIR'ın alt bölümüne saklanmış tahta kafes içinde ise 2 makak maymunu bulundu. Ele geçirilen canlı hayvanlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaya ilişkin Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

#Ticaret Bakanlığı#Habur Gümrük Kapısı#Makak Maymunu

