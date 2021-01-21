Habur Gümrük Kapısı'nda 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; sigara kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışma kapsamında, riskli görülen TIR mercek altına alındı. X-ray taramasına sevk edilen TIR'ın dorsesinin taban bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. TIR'ın şüpheli bölümlerine dedektör köpeklerinin de tepki vermesi üzerine bu bölümler açıldı. Açılan bölümlere yerleştirilen halatlar yardımıyla bir düzenek kurulduğu ve kaçak sigaraların gizlendiği anlaşıldı. Halatların çekilmesi sonucunda gizli bölmelerden on binlerce paket kaçak sigara çıkarıldı. Operasyon sonucu piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan 29 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Ayrıca, Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen diğer operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 820 bin lira olan toplam 253 adet cep telefonu ele geçirildi.