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Hablemitoğlu suikastında eski binbaşı da tutuklandı

#Fikret Emek#Necip Hablemitoğlu#Mahkeme
Hablemitoğlu suikastında eski binbaşı da tutuklandı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin soruşturmada, eski binbaşı Fikret Emek hakkında verilen “ev hapsi” şeklindeki adli kontrol kararına yapılan savcılık itirazı sonuçlandı.

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Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Emek’in tutuklanmasına karar verdi. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hablemitoğlu cinayete ilişkin sürdürülen soruşturmanın ikinci dalgasında yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 8 kişiden emekli Yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu da ‘tetikçi’ olduğu gerekçesiyle cumartesi günü tutuklanmıştı. Emek’in tutuklanmasıyla birlikte dosyada tutuklu şüpheli sayısı 5’e yükselmiş oldu. Emek, Ergenekon’da da tutuklu yargılanmıştı.

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#Fikret Emek#Necip Hablemitoğlu#Mahkeme

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