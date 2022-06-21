Hablemitoğlu suikastında eski binbaşı da tutuklandı

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Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, Emek’in tutuklanmasına karar verdi. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hablemitoğlu cinayete ilişkin sürdürülen soruşturmanın ikinci dalgasında yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 8 kişiden emekli Yüzbaşı Tarkan Mumcuoğlu da ‘tetikçi’ olduğu gerekçesiyle cumartesi günü tutuklanmıştı. Emek’in tutuklanmasıyla birlikte dosyada tutuklu şüpheli sayısı 5’e yükselmiş oldu. Emek, Ergenekon’da da tutuklu yargılanmıştı.