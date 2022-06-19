Hablemitoğlu suikastında emekli yüzbaşı tutuklandı

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18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hablemitoğlu cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturmada, 8 Haziran’da eski MAK Komutanı Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 2’si sivil 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Göktaş’a ulaşılmazken, 8 şüpheli gözaltına alındı. 4’ünün gözaltı süresi uzatılırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAVCI İTİRAZ ETTİ

Serbest kalan şüphelilerin, Ukrayna’da MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Gökhan Nuri Bozkır’ın verdiği ifadede ismi geçen kişiler olduğu bildirildi. Şüphelilerin ifadelerinde Bozkır’ın disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan atılmasından kendilerini sorumlu tuttuğunu, bu nedenle iftira attığını ileri sürdüğü öğrenildi. Gözaltı süreleri uzatılan 4 şüpheli ise dün hakim karşısına çıkarıldı. Emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, cinayetin tetikçisi olduğuna ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, Kazakistan’da resmi görevde olduğu bildirilmesine rağmen suikast günü Türkiye’de olduğunun tespit edildiği gerekçesiyle tutuklandı. Azmettiricileri olduğu iddia edilen emekli binbaşı Fikret Emek ise ev hapsine çarptırıldı. Mumcuoğlu’yla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 4’e yükselmiş oldu. Soruşturma savcısı, Fikret Emek hakkında verilen “ev hapsi” kararına itiraz etti ve şüphelinin tutuklanmasını talep etti.

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SUİKASTIN ÜSTÜNDEN 20 YIL GEÇTİ

Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Karanlık suikast, aradan geçen 20 yola rağmen hâlâ tam olarak aydınlanamadı. Evli ve iki kız çocuk babası olan Hablemitoğlu, Türkiye dışındaki Türk topluluklarının yakın tarihiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu.

KARANLIK NURİ CEZAEVİNDE

Necip Hablemitoğlu’nun cinayet şüphelilerinden ‘Karanlık Nuri’ lakaplı Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de MİT tarafından Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye getirilmiş, 8 Şubat’ta tutuklanmıştı.