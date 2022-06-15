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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 8 şüpheli adliyede

#Ankara#Mahkeme#Terör
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 8 şüpheli adliyede

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü için ek gözaltı süresi alınacağı belirtildi.

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Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022’de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı.

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Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü soruşturmayı yürüten savcıya ifade verirken, diğer şüpheliler, ek gözaltı süresi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Firari şüpheli Mustafa Levent Göktaş’ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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#Ankara#Mahkeme#Terör

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