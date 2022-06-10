Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı

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Ankara’da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002’de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat’ta örgüt üyeliği ve tasarlayarak öldürme suçlarından tutuklandı.

Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat’ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3’ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2’si 15 Şubat’ta tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ DERVİŞOĞLU DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında önceki gün yakalama kararı verilen 9 şüpheliden emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Memiş Aytekin ve Osman Tuncer Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş ile birlikte yakalama kararı çıkartılan Tan Dervişoğlu'nun İstanbul’da, havalimanında gözaltına alındığı ve soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya getirileceği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdürüldüğü belirtildi.