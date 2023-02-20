Hablemitoğlu suikastı sanığı Altaylı: Mustafa Özcan ile o dönem görüşmem suç değil

Haberin Devamı

Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun, Ankara'da 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, 3'ü firari 10 sanığın, Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Hablemitoğlu'nun ailesi, tutuklu sanık eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Aydın Köstem ile tutuksuz sanık Mehmet Narin hazır bulundu. Sanıklardan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile Levent Göktaş ve Fikret Emek, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi üzerinden duruşmaya katıldı.

'MUSTAFA ÖZCAN İLE GÖRÜŞMEM SUÇ DEĞİL'

Cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen sanık Enver Altaylı, iddianamede tutarsızlıklar bulunduğunu, bazı bölümlerde telefonunun açık, bazı yerlerde ise kapalı olduğunun yazıldığını öne sürdü. Sanıklardan Nuri Gökhan Bozkır, Enver Altaylı'ya kendisini hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Altaylı, Bozkır'ı hatırlamadığını iddia ederek, "Sayısız insanla görüştüm. Yüzlerce insan beni arardı. Benim hepsini hatırlamam mümkün değil" dedi. Cumhuriyet savcısının, FETÖ'nün firari imamı Mustafa Özcan ile neden Nizamettin Afşar'ın telefonu üzerinden görüştüğünü sorduğu Altaylı, o dönem Özcan'ın herkesin bilip tanıdığı bir kişi olduğunu, kendisinin de bu nedenle yardımcısı üzerinden Özcan ile görüştüğünü, bunun da suç oluşturmadığını söyledi. Altaylı, "İddialar saçma, doğru değil. Sayın savcı bunun hesabını Allah önünde verecektir" dedi.

Haberin Devamı

'LEVENT GÖKTAŞ İLE GÖRÜŞMEDİM'

Cumhuriyet savcısının, "Levent Göktaş'ın HTS kayıtları incelendiğinde 18 Ekim 2002'de bir kadınla Kızılcahamam'a gittiği ve aynı tarihte sizin de Kızılcahamam'da olduğunuz, 1-2 saat aynı yerde bulunduğunuzu ve geri döndüğünüzü tespit ettik. Yine aynı tarihte FETÖ'nün sözde imamı Mustafa Özcan Türkiye'ye gelip sizinle irtibat kurdu. Siz, Levent Göktaş'ın Mustafa Özcan ile görüşmesi için aracılık yaptınız mı?" sorusu üzerine Altaylı, "Elinizde hiçbir delil yok sayın savcı. Ben Kızılcahamam'a gitmiş olsam ne olur? Göktaş ile görüştüğüme dair deliliniz var mı? Siz hukukçu musunuz yoksa kriminal roman yazarı mısınız? Oradaki bir türbeye zaman zaman gidiyordum; ama o gün niye gittim bilmiyorum. Belimde sorun olduğu için kaplıcaya da zaman zaman gidiyordum. Levent Göktaş ile Kızılcahamam'da hiç görüşmedim" dedi.

Haberin Devamı

Altaylı'ın savunması ardından duruşmaya ara verildi. (DHA)