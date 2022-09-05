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Hablemitoğlu suikastı için iade talebi oluşturuldu...

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#Necip Hablemitoğlu#Suikast#Dışişleri Bakanlığı
Hablemitoğlu suikastı için iade talebi oluşturuldu...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2022 18:11

Adalet Bakanlığı, Bulgaristan’da yakalanan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı emekli albay Mustafa Levent Göktaş’ın iadesi hakkındaki talepnameyi Bulgaristan’a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 2 Eylül’de Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı. Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.

Bu kapsamda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Göktaş’ın Türkiye’ye iadesi için talepname hazırlandı. İade talepnamesi Bulgaristan yetkililerine iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’nca Dışişleri Bakanlığı’na gönderildi.

 

LEVENT GÖKTAŞ, BULGARİSTAN’DA MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 gün önce Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde yakalandı. Gözaltına alınan ve savcılığın hakkında 72 saatlik gözaltı kararı verdiği Göktaş, bugün Haskova İl Mahkemesi’ne çıkarıldı. Elleri kelepçeli olarak duruşmaya getirilen Göktaş, hakkında savcılık mahkemeden 40 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

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Göktaş’ı savunan Bulgar avukat İvan İvanov, duruşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, müvekkilinin Bulgaristan’a yasa dışı girmekle suçlandığını belirterek, kendisinin yeşil pasaportu bulunduğunu ve AB ülkelerine vizesiz girme hakkı olduğunu söyledi. İvanov, "Arandığı için Bulgaristan’a yasadışı yollardan girmiş. Türkiye’deki haklarını Bulgaristan’dan aramayı düşünmüş" dedi. Göktaş’ın duruşması sürüyor.

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#Necip Hablemitoğlu#Suikast#Dışişleri Bakanlığı

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