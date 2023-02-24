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Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanığın tahliye talebine ret

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#ANKARA#Necip Hablemitoğlu#Suikast
Hablemitoğlu suikastı davasında 6 sanığın tahliye talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 12:23

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili, aralarında FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davada 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili davada 6'sı tutuklu, 1'i tutuksuz, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen dahil 3'ü firari 10 sanığın Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Aydın Köstem ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile tutuksuz sanık Mehmet Narin katıldı. Sanıklar Fikret Emek, Enver Altaylı ve Levent Göktaş ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Hablemitoğlu'nun ailesi de duruşmaya katıldı.

Cinayeti işlediği iddia edilen suç örgütünün kurucusu olduğu ileri sürülen Göktaş'ın avukatlarının savunmasının ardından savcı, ara karara yönelik mütalaasını açıkladı. Delil olarak gösterilen HTS ve baz kayıtlarının en doğru şekliyle dava dosyasında yer verildiğini belirten savcı, sanık ve avukatlarının bunlara ilişkin bilirkişi talebi için "Dosyadaki HTS analizleri tarafımızca doğrulanmıştır. Uzman mütalaasına gerek yoktur" değerlendirmesini yaptı.

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Suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen sanık emekli albay Mumcuoğlu'nun Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye sahte pasaportla giriş yapmış olabileceğine dikkat çeken savcı, cinayetten yaklaşık 2 saat sonra davanın firari sanığı FETÖ'nün sözde 'Türkiye imamı' Mustafa Özcan'ın Kıbrıs'tan arandığına ilişkin yeni deliller bulunduğunu aktardı.

TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMI KARARI

Mahkeme heyeti, soruşturma sürecinde bilgi sahibi sıfatıyla ifade veren isimlerin, mahkeme huzurunda tanık olarak dinlenmesine, sanık Enver Altaylı'nın daha önce FETÖ üyeliği ve casusluk suçlarından mahkum edildiği dosya ile sanık Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'yla bir dönem Kazakistan'da görev yapan ve casusluk suçlamasıyla yargılanmasına devam edilen Metin Gürcan'ın dosyalarının incelenmesine karar verdi. Ayrıca sanıkların HTS kayıtlarının karşılaştırılması için bilirkişi oluşturulmasına, sanık Mumcuoğlu'nun Kazakistan'dan Kıbrıs'a oradan Türkiye'ye gelerek cinayeti işlediği iddiasına ilişkin o tarihte Kıbrıs telefon numaralarından hangi sanıkların arandığının tespiti için inceleme yapılmasını kararlaştırdı. Yine cinayet tarihinde sanıkların kullandığı telefon hatlarının kimlerin adına kayıtlı olduğunun tespit edilerek, sanıklardan emekli asker olanların özlük dosyalarının ilgili kuvvet komutanlıklarından istenmesine karar verildi. Delillerin tamamının toplanmamış olması, tanıkların dinlenmemiş olması ve kaçma şüphesi nedeniyle bu aşamada adli kontrol şartının yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanıklar Altaylı, Göktaş, Mumcuoğlu, Bozkır, Köstem ve Emek'in tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

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#ANKARA#Necip Hablemitoğlu#Suikast

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