Hablemitoğlu suikast davası: ‘Karanlık Nuri’ye tahliye

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, aralarında Bozkır’ın da bulunduğu 10 sanık hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, 18 Mayıs 2024 tarihinde aralarında Bozkır’ın da bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti. Bir hafta sonra Bozkır’a, yargılandığı Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “soğan TIR’ları” olarak bilinen davada 21 yıl hapis cezası çıkmıştı. Ancak Bozkır bu arada kayıplara karışmıştı. Daha sonra yakalanan Bozkır’ın, Hablemitoğlu dosyasında adli kontrol hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle tutuklanmasına karar verilmişti. Bozkır’ın tek tutuklu sanık olduğu Hablemitoğlu dosyasına ilişkin davaya dün devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanıklardan Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Aydın Köstem ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu Bozkır ile başka suçtan tutuklu Enver Altaylı ise cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlandı.

YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dosyada son olarak, Necip Hablemitoğlu’nu takip ettiği düşünülen kişilerin tespitine yönelik takipsizlik kararına yapılan itiraz, Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliği’nce kaldırılmıştı. Hablemitoğlu ailesinin avukatı İlknur Kodaz buna ilişkin, “Karara yaptığımız itiraz kabul edildi. Yeni şüphelilere ilişkin soruşturma başladı. Bu soruşturmanın sona ermesinin beklenmesini istiyoruz” dedi. Bozkır da savunmasında, dosyanın eski savcısını hedef alarak “Ne Eskişehir konferansında ne de Migros’ta takip eden kişiler arasında olmadığım sabittir. Gerçek failler araç plakasını değiştirmiştir. Eski savcı, gerçek failleri örtmeye çalıştı. Ben de gerçek faillerin bulunmasını istiyorum” dedi.

Mahkeme ara kararında, Bozkır’ın Hablemitoğlu suikast dosyasında tahliyesine hükmetti. Ancak Bozkır ‘soğan TIR’ları’ olarak bilinen davadan aldığı ceza nedeniyle cezaevinden çıkamayacak. Duruşma ertelendi.