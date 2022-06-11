Hablemitoğlu soruşturmasında albaya gözaltı

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Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Hablemitoğlu cinayetine ilişkin sürdürülen soruşturmada, eski MAK Komutanı Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 2’si sivil 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adresinde bulunmayan Göktaş hakkında yakalama kararı çıkartılırken, hakkında gözaltı kararı bulunan ve yurtdışı görevinde bulunan muvazzaf Albay T. D, dün yurda döndüğü sırada İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınarak Ankara TEM Şubesine getirildi. Böylece gözaltındaki şüpheli sayısı 8’e yükselirken, firari durumda olduğu tespit edilen Göktaş’ın ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün tarafından sürdürülen soruşturmada, şüphelilerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılacağı bildirildi.

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MUSTAFA ÖZCAN’IN ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ

Gözaltında bulunan sivillerden M.A.’nın FETÖ yöneticilerden Mustafa Özcan’ın özel kalem müdürü olduğu ortaya çıktı. Gözaltındaki diğer sivil şüpheli O.T.’nin de dosyanın şüphelilerden ve Hablemitoğlu suikastında parmağı olduğu iddia edilen, eski istihbaratçı Enver Altaylı ile irtibatı nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

YOĞUN HTS İRTİBATI

Mustafa Özcan ve Enver Altaylı’nın, Hablemitoğlu’nun Emniyet içerisindeki Gülen yapılanmasını anlattığı “Köstebek” isimli kitabının çıkmasını engellemek için cinayetin işlenmesini sağladığı iddiası nedeniyle, FETÖ yöneticiliği, siyasi ve askeri casusluk suçundan ceza alan Enver Altaylı’nın da şüpheli olarak ifadesinin önümüzdeki günlerde alınacağı belirtildi. Soruşturma dosyasına kazandırılan HTS kayıtları, cinayetten kısa bir süre önce Altaylı ile şüpheli Levent Göktaş’la telefon trafiği tespit edildiği öne sürüldü.