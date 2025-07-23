Hablemitoğlu davasının savcısı: Siyasi bir cinayet

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Cinayetin üzerinden 20 yıl geçtikten sonra açılan 10 sanıklı davada sona gelindi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün’ün, davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu mütalaada, emekli albay Levent Göktaş’ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istenirken, bir sanığın da örgüt üyeliğinden cezalandırılması talep edildi.

HTS’LER AYDINLATTI

19 sayfalık mütalaada, Hablemitoğlu’nun öldürülmesinde adi bir sebebin bulunmadığı, cinayeti doğuran sebeplerin, maktulün hayatı, çalışmaları, düşünceleri ve siyasi görüşlerinin bir kesim tarafından rahatsız edici olarak bulunması olduğu belirtilerek, “Oluşan bu rahatsızlık sonucunda işlenen adam öldürme eyleminin ‘siyasi bir cinayet’ olarak görülmesi gerektiği anlaşılmıştır” denildi. Cinayetten hemen sonra o tarihte açılan soruşturmada ilerleme sağlanmadığı, soruşturma dosyasını aydınlatan işlemlerin ise 2016 yılından sonra alınan ifadeler ve ‘tüm Türkiye’ telefon sinyal kayıtlarının soruşturma dosyasına kazandırılması sonucu tespit edilen şüpheli şahıslara ilişkin yapılan HTS analizleri olduğu belirtildi.

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FETÖCÜLER GÖKTAŞ’I AZMETTİRDİ

Mütalaaya göre Hablemitoğlu, yaptığı çalışmalar nedeniyle FETÖ’nün, MİT müsteşarı olmak istemesi nedeniyle de sanık Levent Göktaş’ın hedefindeydi. Bu kapsamda, FETÖ’nün Türkiye imamı olan sanık Mustafa Özcan, Hablemitoğlu’nu ‘susturabilmek’ için sanık Enver Altaylı ile plan yaptı. Sanık Aydın Köstem üzerinden sanık Levent Göktaş ile irtibata geçilerek Hablemitoğlu’nu öldürme kararı alındı. Sanıklar Enver Altaylı ve Aydın Köstem’in Levent Göktaş’ı azmettirdikleri belirtilen mütalaada, “Sanık Göktaş’ın ise Hablemitoğlu’nun öldürülmesi eylemini gerek görev gereği kendisine bağlı olan, gerekse de illegal olarak kendisine örgütsel bağlılık içerisinde yer alan sanıklar Nuri Gökhan Bozkır, Fikret Emek ve Tarkan Mumcuoğlu’na gerçekleştirdiği somut olayda, maktulü Tarkan Mumcuoğlu’nun ele geçirilemeyen ateşli silahla öldürdüğü” iddia edildi.



