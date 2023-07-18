Hablemitoğlu davası: Reddi hâkim talebine ret

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin verilen tahliye kararlarının ardından davanın kilit isimlerinden ‘Karanlık Nuri’ olarak bilenen Gökhan Nuri Bozkır firar etmişti. Bunun üzerine Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, tahliye kararı veren mahkeme heyeti hakkında reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi reddi hâkim talebinin reddine karar vermişti. Avukat Barkın da üst mahkemeye itirazda bulunmuştu.

‘TARAFSIZLIĞINI ZEDELEDİ’

İtiraz başvurusunda, mahkeme heyetinin verdiği tahliye kararı ile dosyanın en önemli sanığının firarına neden olduğu, bu konunun ancak basın tarafından haberleştirilmesi üzerine sanık hakkında 6 Temmuz tarihinde tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı verildiği, bu durumun mahkemenin taraf-

sızlığını ve güvenilirliğini zedelediğini savundu. Mahkemenin tahliye kararı ile “ihsas-ı rey içerecek biçimde görüşünü” ortaya koyduğu iddia edildi. İtirazı değerlendiren Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi de reddi hâkim talebinin reddine yönelik karar verdi.

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‘KARANLIK NURİ’ DE KARARA İTİRAZ ETTİ

Firari sanık Gökhan Nuri Bozkır’ın avukatı da müvekkili hakkında adli kontrol hükümlerini ihlal ettiği gerekçesiyle verilen yakalama kararı nedeniyle reddi hâkim talebinde bulundu. Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Bozkır’ın avukatlarının başvurusunu önümüzdeki günlerde karar bağlayacağı öğrenildi.