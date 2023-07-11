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Hablemitoğlu davası... ‘Reddi hakim’ talebine ret

Güncelleme Tarihi:

#Necip Hablemitoğlu Suikasti#Hablemitoğlu Davası#Nuri Gökhan Bozkır
Hablemitoğlu davası... ‘Reddi hakim’ talebine ret
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

AKADEMİSYEN Necip Hablemitoğlu suikastine ilişkin davanın sanıklarından eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır önceki celse tahliye edilmişti. Bozkır “soğan tırları davası” olarak bilinen davada ceza aldıktan sonra da kayıplara karışmıştı.

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Hablemitoğlu suikastı davasının dünkü duruşmasına bir önceki duruşmada tahliye edilen ve tutuksuz yargılanmasına karar verilen Levent Göktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem, Fikret Emek ve Mehmet Narin ile taraf avukatları katıldı. Başka suçtan tutuklu olan Enver Altaylı, cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanırken önceki celse tahliye edilen sanıklardan eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ise hazır bulunmadı. Hablemitoğlu Ailesi’nin avukatı Ersan Barkın, mahkemenin bir önceki duruşmada verdiği tahliye kararını eleştirerek, “Biz size ‘nasıl sanıkları tahliye edersiniz?’ diyemeyiz. Ama 58 numaralı ara kararınız var. Bu kararda cinayet olayında tetiği çeken failin Tarkan Mumcuoğlu olmayabileceği belirtilerek tahliye kararı verildi. Buna bağlı olarak diğer sanıklar hakkında da tahliye kararı verildi. Bu bir tahliye kararı değil, beraat kararıdır” dedi. Mahkeme heyetinin çekilmesi talebinde bulunan Barkın, “Çeşitli gerekçelerle Türkiye’ye işkence ile geldiğini iddia eden kişinin tahliyesine karar verdiniz. Nuri Gökhan Bozkır’ın başka mahkemede tutukluluğuna karar verilince Bozkır’ın adli kontrol hükümlerine uymadığını fark ettiniz. Hızla 6 Temmuz’da heyetiniz Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin kendisi dosyadan çekilmesi gerekir ancak biz de heyetin davadan çekilmesini talep ediyoruz” değerlendirilmesinde bulundu.

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Hablemitoğlu davası... ‘Reddi hakim’ talebine ret
Nuri Gökhan Bozkır

DOSYA ÜST MAHKEMEYE GİTTİ

Savunmaların ardından mahkeme, heyetin çekilmesi talebini “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen ‘hakimin reddi veya çekinmesi’ koşullarının bulunmaması” gerekçesiyle reddetti. Mahkeme, talebe ilişkin kesin kararın verilmesi için dosyanın üst mahkemeye gönderilmesine hükmederek incelemenin tamamlanması için davayı erteledi.

Hablemitoğlu davası... ‘Reddi hakim’ talebine ret
Necip Hablemitoğlu

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#Necip Hablemitoğlu Suikasti#Hablemitoğlu Davası#Nuri Gökhan Bozkır

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