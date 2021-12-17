Hablemitoğlu cinayetinin yıldönümünde kilit şüpheli Ukrayna'da 4 aydır bulunamıyor

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü. Soğukkanlı şekilde işlendiği tespit edilen cinayetle ilgili yapılan soruşturmalar ilerleyememiş, dosya rafa kaldırılmıştı. FETÖ çatı iddianamesine de giren Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespitleri yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekiple yeniden başlatılmıştı. Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca katil ya da katilleri tarafından takip edilmiş olabileceği değerlendirilerek, suikasttan önce gittiği her adresteki baz istasyonlarından alınan kayıtlar, numaralar ve sahipleri tespit edilmişti. Olay anında ve yerinde baz kayıtları olan telefonların kim ya da kimlerin olduğu belirlendi. İşte bu çalışmada TSK'dan ihraç edilmiş eski asker Nuri Gökhan Bozkır'ın da aralarında olduğu şüphelilere ulaşılmıştı.

3 AY CEZAEVİ, EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE

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Başsavcılık, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi olduğu iddiasıyla Bozkır hakkında yakalama kararı çıkardı. Şüpheli Bozkır Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019 tarihinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı. Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için şüpheli Bozkır'ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedilmişti.

İADE KARARINI TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Türkiye'nin iadesini istediği Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Şüphelinin sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta Bozkır hakkında zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana şüpheli Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022 tarihine ertelendi.