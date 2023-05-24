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Hablemitoğlu cinayetinde tutuksuz yargılamaya devam

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#Necip Hablemitoğlu#Dava#Tutuklu
Hablemitoğlu cinayetinde tutuksuz yargılamaya devam
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili davada tetikçi olduğu iddia edilen Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 sanığın tahliyesine itirazı reddedildi.

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Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002 tarihinde Ankara’daki evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 yıl aradan sonra 2022 yılında 6’sı tutuklu 10 şüpheli hakkında Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. İddianamede, emekli Albay Tarkan Mumcuoğlu’nun o tarihlerde Kazakistan’da bulunduğu sırada, eski MAK Alay Komutanı Levent Göktaş’ın talimatıyla gizlice Türkiye’ye gelerek cinayeti işlediği iddia ediliyordu. Mahkeme, 19 Mayıs günü “tetiği çekenin Ahmet Tarkan Mumcuoğlu olmayabileceği” gerekçesiyle tüm sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

‘KESİN’ OLARAK REDDEDİLDİ

İtirazı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi “kesin” olarak reddetti. Kararda, özetle şöyle denildi: “Ahmet Tarkan Mumcuoğlu yönünde kuvvetli suç şüphesinin kovuşturma aşamasında sanık lehine değiştiği, diğer sanıklar yönünden de suç şüphesinin lehte değiştiği,tutuklu kalmalarının ölçülü olmayacağı, hak mahrumiyetlerine neden olacağı gerekçeleriyle verilen tahliye kararlarında usul ve yasaya aykırılık bulunmamaktadır.”

 

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#Necip Hablemitoğlu#Dava#Tutuklu

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