Habibe ile Fatma’nın katili yakalandı

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İZMİR Karşıyaka’da polis ekipleri, ‘birden fazla kişiyi kasten öldürme’ suçundan hakkında 2 kez müebbet ile toplam 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve 2019 yılından bu yana aranan Göksel Sağlam’ın (53) ilçede saklandığı bilgisine ulaştı. Ekipler, adrese çarşamba günü operasyon düzenledi. Sağlam, saklandığı evde yakalandı ve cezaevine gönderildi. Göksel Sağlam’ın, boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ÖLDÜRMÜŞ

Olay günü evde bulunan Habibe Çevik’in annesi Hatice Çevik, o dönemde polise verdiği ifadesinde; eski damadı Göksel Sağlam’ın cinayetleri, torunlarının gözü önünde işlediğini söyledi. Göksel Sağlam’ın binaya girip daire kapısına dayandığını belirten Çevik, Sağlam’ın yanında getirdiği tabancayla kızını başından vurduğunu söyledi. Çevik, olaya müdahale etmeye çalışan diğer kızı Fatma Akdağ’ın da başından vurulduğunu, kendisinin ise direndiği sırada Sağlam’ın olay yerine yaklaşan polis aracının siren sesini duyunca kaçtığını belirtti. Göksel Sağlam’ın, o dönemki ifadesinde pişman olmadığını söylediği öğrenildi. Başka bir suçtan dolayı hükümlü bulunduğu Menemen Açık Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan izinli çıkan Sağlam’ın, izninin son gününde Habibe Çevik’i takip edip cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Olayın ardından tutuklanan Sağlam’ın bir süre sonra firar ettiği bildirildi.