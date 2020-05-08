Habertürk ve Halk TV’ye ceza

RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Halk TV’de canlı yayınlanan “Sözüm Var” programına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun sözlerine ilişkin uzman raporu görüşüldü. Kaftancıoğlu’nun “Şöyle bir gerçeklik var ki önümüzdeki seçimde, bir erken seçimle veya başka bir şekilde bu ülkenin, gerçekten halkın artık gözü açıldı... Şöyle söyleyeyim bir iktidar değişikliğine hatta ben size daha ileri bir şey söyleyeyim iktidar değişikliği değil bir sistem değişikliğine gidişatı görüyorum” cümlelerini detaylı olarak inceledi. RTÜK, Kaftancıoğlu’nun sözlerini, milli iradeyi yok sayarak demokrasi dışı yöntemlerle halkın seçtiği hükümeti ve yine halkın oylarıyla hayata geçirilen yeni yönetim sistemini hedef alan ifadeler olarak değerlendirdi.

SORUMLULUkla BAĞDAŞMIYOR

Darbeyi ima eden ifadelerin kamusal yayıncılık sorumluluğu ile bağdaşmadığı kanaatine varan RTÜK, sözlere karşı program moderatörünün müdahalede bulunmamasının doğru olmadığı değerlendirmesini yaptı. İlgili kanunun “Irk dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle Halk TV’ye en üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verildi.

HABERTÜRK’E AKŞENER CEZASI

Üst Kurul, ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in konuk olduğu “Teke Tek” programında kullanılan bazı ifadelerin ülkücü camiayı hedef aldığı değerlendirmesinde bulundu. RTÜK, “prime time”da yayınlanan ve her yaştan insanın ekran başında olabileceği bir saatte “it ürür, kervan yürür”, “itlerle uğraşmıyoruz” ifadelerinin kullanmasını yanlış bularak söz konusu ifadelerin 6112 sayılı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Habertürk’e üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.